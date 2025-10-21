BIST 10.482
EKONOMİ

İndirim gören benzinin litresi ne kadar? Bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi

İndirim gören benzinin litresi ne kadar? Bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz hafta 1 lira indirim gelmişti. Bu kez motorinin fiyatı değişiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt istasyonu tabelalarında görülmeye başlanıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litresinin 52.29 liraya, Ankara'da 52.15 liraya, İzmir'de ise 53.63 liraya düşmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarına ilişkin fiyat değişikliği beklenmiyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 53.27 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.00 TL/LT

Motorin: 53.13 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

