İstanbul barajlarında alarm: Doluluk oranı yüzde 23,8’e geriledi

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı hızla düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre 21 Ekim itibarıyla barajlardaki toplam su seviyesi yüzde 23,8 olarak ölçüldü.

Kentteki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 49,53 ile Elmalı Barajı’nda görülürken, Kazandere Barajı yalnızca yüzde 2,24’lük doluluk oranıyla en düşük seviyede yer aldı.

İSKİ verilerine göre diğer barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Darlık Barajı: %37,6

Istrancalar Barajı: %31,43

Terkos Barajı: %28,85

Büyükçekmece Barajı: %28,69

Sazlıdere Barajı: %26,27

Ömerli Barajı: %15,52

Alibey Barajı: %13,01

Pabuçdere Barajı: %8,3

Uzmanlar, sonbahar yağışlarının yetersiz kalması halinde su sıkıntısının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

