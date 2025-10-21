BIST 10.459
Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede 23 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden basına servis edilen fotoğraflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana olduğu bir kare dikkat çekti. Fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yöneticisiyken, Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden özel fotoğraflar basına servis edildi. Servis edilen kareler arasında, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana görüldüğü bir fotoğraf da yer aldı.

TRABZONSPOR YÖNETİCİSİYKEN ÇEKİLMİŞ
Söz konusu fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yönetiminde görev yaptığı dönemde, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği öğrenildi.

İşte o fotoğraf karesi;

erdoğan imamoğlu

