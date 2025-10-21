Türkiye'de il sayısı 100 oluyor! İl olacak ilçeler belli oldu plakalar da hazır
Türkiye'de şu anda 81 il bulunuyor. Ancak bu sayının bazı ilçelerin il olması ile birlikte değişiklik göstermesi bekleniyor.Türkiye’de yıllardır tartışılan “yeni iller” konusu yeniden gündeme geldi. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, yaptığı açıklamada il statüsü kazanması beklenen ilçeleri tek tek sıraladı.
Nüfus yoğunluğu, ekonomik potansiyeli ve stratejik konumuyla öne çıkan bazı ilçelerin olası bir idari düzenleme sonrasında yeni iller arasında yer alabileceği belirtildi.
Uzun süredir hazırlıkları yapılan çalışmaya göre, Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında nüfusu hızla artan, bölgesinde ekonomik merkez haline gelen ve ulaşım açısından stratejik öneme sahip ilçeler yeni şehir statüsüne kavuşabilecek.
Gazeteci Şeref Oğuz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, AK Parti'li Vedat Demiröz’ün üç yıl önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak şunları söyledi:
“Demiröz, o dönem ‘Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız’ demişti. Şimdi aynı teklif yeniden gündemde. Görünen o ki yeni iller kapıda. Bu, siyasete ve ekonomiye de yeni bir dinamizm getirebilir.”
Oğuz’un aktardığı bilgilere göre, Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan bazı ilçeler şöyle:
Kozan, Kahta, Polatlı, Bandırma, Edremit, Ergani,