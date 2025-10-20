Altın biriktirenlere bomba haber! Dev bankaların tahminine göre altın resmen uçacak
Geçtiğimiz haftaya altın damga vurdu! Tarihi zirveleri test eden altın fiyatları sonrası pek çok bankadan yeni tahminler geldi.Altında yükseliş sürecek mi yoksa rüzgar tersine mi dönecek? Yatırımcı baş döndüren fiyatları takipte...
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı güçlenirken, altının ons fiyatı rekor seviyeleri test etti. Dev bankalardan peş peşe yeni tahminler geldi.
GOLDMAN SACHS
Küresel yatırım devi Goldman Sachs, Aralık 2026 için altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti.
JPMORGAN
ABD’nin en büyük bankası JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon “Altın alıcısı değilim ancak bu kadar oynak bir dönemde portföyde bir miktar bulundurmak akıllıca olabilir. Fiyat kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara kadar yükselebilir” ifadelerini kullandı.
ANZ
Avustralya merkezli ANZ Bankası analistleri, 2025 Aralık ayında altının ons fiyatının 4.000 dolara kadar gerileyeceğini, ancak 2026 Haziran ayında 4.600 dolarla yeni bir zirve yapacağını öngördü.