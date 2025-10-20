Altın biriktirenlere bomba haber! Dev bankaların tahminine göre altın resmen uçacak

JPMORGAN

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon “Altın alıcısı değilim ancak bu kadar oynak bir dönemde portföyde bir miktar bulundurmak akıllıca olabilir. Fiyat kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara kadar yükselebilir” ifadelerini kullandı.