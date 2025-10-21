BIST 10.459
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin KKTC seçimleriyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek "1974'te, Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin" dedi.

Tufan Erhurman'ın kazandığı KKTC seçimlerine ilişkin MHP lideri Bahçeli'nin "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." sözleri polemik konusu oldu.

KKTC'nin Türkiye'nin 82. vilayeti olması gerektiğini söyleyen Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in hedefindeydi. 

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, seçimi kaybeden Ersin Tatar'ın da benzer bir katılımla bir önceki seçimi kazandığına işaret ederek, Bahçeli'ye yanıt verdi.

Seçimlerde oy kullanma oranının yüzde 65 olduğunu kaydeden Özel, bu oranın önceki iki seçimdeki katılım oranının üzerinde olduğunu dile getirdi.

AK Parti ve MHP'nin KKTC'deki seçimlere müdahil olduğunu ileri süren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı kutladığını ve bundan sonra ilişkilerini seçilmiş Cumhurbaşkanı ile sürdüreceğini gösteren bir açıklama yaptığını belirtti.

"Kıbrıs'a plaka numarası vermeye gayret gösteriyor"

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, olması gerekendir, doğrudur. Ancak Sayın Bahçeli önce katılım oranı üzerinden bir meşruiyet tartışması açmaya çalıştı, bugün de maalesef Kıbrıs'a plaka numarası vermeye, '82. vilayetimiz Kıbrıs olsun' demeye, Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret gösteriyor. Bu, fevkalade yanlıştır.

Dünyaya 'Kuzey Kıbrıs'ı tanıyın' diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız. Kendisini vatansever, herkesi vatan haini, kendisini ülkenin birliğine, bütünlüğüne bağlı, herkesi bölücü gören zihniyetin geçmişte Türkiye'de kime ne dediğini, bugün ne noktada durduğunu Türkiye görüyor."

CHP'nin geçmişte de Türkiye'de bölünmez bütünlükten yana, terörün ve hak ihlallerinin karşısında olduğunu anlatan Özel, Türkiye'nin bugün aynı çizgisinde devam ettiğini belirtti.

"Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin"

Özel, "1974'te, Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin." diye konuştu.

