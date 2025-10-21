BIST 10.459
DOLAR 41,97
EURO 48,77
ALTIN 5.684,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da...

Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polislerce etkisizleştirilen Mustafa Emlik'in, evinde cesedi bulunan Olcay Özdemir'i de öldürdüğü belirlendi.

Abone ol

"Tehdit", "hakaret", "yağma", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" suçlarından hakkında 6 suç kaydı olan Mustafa Emlik'in (36), 2013'te İstanbul'da çalıştığı iş yerinde patronunu bıçakla yaraladığı, bu suçtan 2019'da 22 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve Burhaniye T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumuna getirildiği, 26 Haziran 2025'te Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumuna geçiş hakkı kazandığı ancak teslim olmayıp firar ettiği öğrenildi.

Edremit'te bir inşaat firmasında çalışan Emlik'in burada A.C'ye aşık olduğu, olay günü ise İkizçay Mahallesi'nde Olcay Özdemir'i (30) henüz bilinmeyen nedenle evinde 5 el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da... - Resim: 0

Evden çıkıp uzman çavuş Kemal Ekri'nin 46 AHZ 090 plakalı otomobilini durdurup tabancayla Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbeden Emlik'in, aşık olduğu A.C'nin ağabeyi D.C'yi de yaralaması sonrası A.C'nin eski erkek arkadaşı R.Ö'yü de iş yerinde yaraladığı anlaşıldı.

Emlik'in araçla kaçarken tartıştığı V.Ö'yü boğazından, adres sorduğu R.K'yi ise bacağından yaraladığı tespit edildi.

Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da... - Resim: 1

Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı yol vermediği için tabancayla öldüren Emlik'in yanındaki M.N'yi yaraladığı, daha sonra Ülkü Yolu'ndan Hamidiye Mahallesi'ne ilerlerken "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibiyle girdiği silahlı çatışmada polis memuru İ.G'yi vurduğu, ana yola çıkıp Balıkesir istikametine ilerlerken polis memuru Ü.I'yı da yaraladığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı
Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
Üst üste rekor kıran altın geriledi! Altın fiyatları neden düştü?
Üst üste rekor kıran altın geriledi! Altın fiyatları neden düştü?
İstanbul barajlarında alarm: Doluluk oranı yüzde 23,8’e geriledi
İstanbul barajlarında alarm: Doluluk oranı yüzde 23,8’e geriledi
Kızılelma'ya oyun değiştirici sistem eklendi test uçuşu gerçekleştirildi
Kızılelma'ya oyun değiştirici sistem eklendi test uçuşu gerçekleştirildi
Kenan Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP planını açıkladı
Kenan Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP planını açıkladı
Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede 23 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf
Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede 23 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a çıktı
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a çıktı
SunExpress 15 yeni rota başlattı yolcu sayısı yüzde 8'den fazla arttı
SunExpress 15 yeni rota başlattı yolcu sayısı yüzde 8'den fazla arttı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı! Yasemin Minguzzi kararı duyunca bayıldı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı! Yasemin Minguzzi kararı duyunca bayıldı
3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı
3. hafta erteleme maçlarının hakemleri açıklandı
İzmir'de tarlada el bombası bulundu
İzmir'de tarlada el bombası bulundu