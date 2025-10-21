BIST 10.459
DOLAR 41,97
EURO 48,77
ALTIN 5.684,24
HABER /  EKONOMİ

Üst üste rekor kıran altın geriledi! Altın fiyatları neden düştü?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üst üste rekor kıran altın geriledi! Altın fiyatları neden düştü?

Altının ons fiyatı, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayacağına yönelik belirtilerin ardından gelen kar satışlarıyla yaklaşık yüzde 2,6 düştü.

Dün altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor tazeledikten sonra, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla bugün yatırımcılardan gelen kar satışlarıyla yaklaşık yüzde 2,6 değer kaybederek 4 bin 245,12 dolara kadar geriledi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başladı

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, dün ulaştığı rekor seviye baz alındığında yılın başından itibaren 1758 dolar değer kazandı.

Yüzde 62'nin üzerinde değer kazandı

Değerli metalin ons fiyatı, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, düşen enflasyon oranıyla agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, zayıflayan ABD dolarından kaynaklanan güvenli liman talebi ve güçlü ETF girişlerinin etkisiyle bugün itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 62'nin üzerinde değer kazanmış oldu.

