BIST 10.482
DOLAR 41,97
EURO 48,76
ALTIN 5.659,17
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Abone ol

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyaret sonrasında Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyelerinden Ali Gürbüz ile Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Gürbüz, yaklaşık 1 aydır görevde olduklarını belirterek, "Yeni göreve geldiğimiz için federasyona bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok sıcak bir ortam vardı. Biz, başkanımızdan sadece şeffaflık ve adalet talep ettik. Başka konu konuşulmadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Mecnun Otyakmaz'a, Ural Aküzüm'e ve Fuat Göktaş'a bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları ise kulüp yönetim kurulu üyelerinin başkan Hacıosmanoğlu ile tanıştığını aktararak, "Şeffaf bir şekilde her şeyi konuştuk. Bundan sonra haftada bir buraya gelip, kendileriyle görüşeceğiz. Başkan da 'Aklınızda bir şey olursa gelin ve bizimle konuşun.' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Umarım bütün sezon boyunca böyle gider." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile oynanacak maça değinen Torunoğulları, "Stuttgart çok formda bir takım. Almanya'nın en formda takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. İlk iki maçta sorun yaşadılar. Sonra galibiyetler aldılar. Bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çekişmeli bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İndirim gören benzinin litresi ne kadar? Bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi
İndirim gören benzinin litresi ne kadar? Bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier silahlandıklarını söyledi! Ciddiye alınmak için...
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier silahlandıklarını söyledi! Ciddiye alınmak için...
Vodafone 5 kıtadaki deneyimiyle 5G'yi Türkiye ile buluşturacak
Vodafone 5 kıtadaki deneyimiyle 5G'yi Türkiye ile buluşturacak
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da...
Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da...
Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı
Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
Üst üste rekor kıran altın geriledi! Altın fiyatları neden düştü?
Üst üste rekor kıran altın geriledi! Altın fiyatları neden düştü?
İstanbul barajlarında alarm: Doluluk oranı yüzde 23,8’e geriledi
İstanbul barajlarında alarm: Doluluk oranı yüzde 23,8’e geriledi
Kızılelma'ya oyun değiştirici sistem eklendi test uçuşu gerçekleştirildi
Kızılelma'ya oyun değiştirici sistem eklendi test uçuşu gerçekleştirildi
Kenan Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP planını açıkladı
Kenan Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP planını açıkladı
Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede 23 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf
Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede 23 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf