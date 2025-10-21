BIST 10.458
DOLAR 41,97
EURO 48,76
ALTIN 5.572,42
HABER /  GÜNCEL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser iddianamesi kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser iddianamesi kabul edildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan hazırlanan iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Abone ol

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında eski ABB bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet” suçundan hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkemenin, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşmanın gün ve saati belli olacak.

Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki: "Cumhurbaşkanımızı sözde tehdit etmeye kalkmış''
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına sert tepki: "Cumhurbaşkanımızı sözde tehdit etmeye kalkmış''
Şanlıurfa'da komşular arasında kavga! 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da komşular arasında kavga! 6 kişi yaralandı
Putin'e izin çıktı: Trump ile görüşmek için bir AB ülkesi hava sahasını kullandıracak
Putin'e izin çıktı: Trump ile görüşmek için bir AB ülkesi hava sahasını kullandıracak
NASA, SpaceX'in Ay'a iniş planının gecikmesi nedeniyle diğer firmalarla anlaşma olabileceğini belirtti
NASA, SpaceX'in Ay'a iniş planının gecikmesi nedeniyle diğer firmalarla anlaşma olabileceğini belirtti
Yeni trafik cezalarında sürpriz! Ali Yerlikaya açıkladı sürücü olmayana bile ceza var
Yeni trafik cezalarında sürpriz! Ali Yerlikaya açıkladı sürücü olmayana bile ceza var
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
İndirim gören benzinin litresi ne kadar? Bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi
İndirim gören benzinin litresi ne kadar? Bu kez motorin fiyatlarına indirim geldi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier silahlandıklarını söyledi! Ciddiye alınmak için...
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier silahlandıklarını söyledi! Ciddiye alınmak için...
Vodafone 5 kıtadaki deneyimiyle 5G'yi Türkiye ile buluşturacak
Vodafone 5 kıtadaki deneyimiyle 5G'yi Türkiye ile buluşturacak
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da...
Edremit'te evinde ölü bulunmuştu! Sır cinayet çözüldü meğer onu da...
Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı
Özgür Özel'den Bahçeli'ye KKTC yanıtı