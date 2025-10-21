BIST 10.458
MHP'den Özgür Özel'e tepki: Ciddiyetsizlik ve gaflettir!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Özgür efendinin EOKA ve ENOSİS ile söylem birliğine girmiş gibi Genel Başkan'ımızı hedef alması büyük bir ciddiyetsizlik ve gaflettir." dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Mandacı zihniyetin sözcüsü gibi yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM kürsüsünde teslimiyetçi söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür efendi şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) vatan toprağı, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığının da Türk milliyetçilerinin sarsılmaz iradesiyle vatan toprağına ve milletin bekasına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Büyükataman, yabancıların konforlu sahnelerinde gezip iktidar hayali kuranların, KKTC'nin milli mesele olduğunu anlamasının elbette beklenemeyeceğini belirtti.

"CİDDİYETSİZLİK VE GAFLETTİR"

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki Kıbrıs'tan taviz vermek Anadolu'nun ateşe atılmasıdır. Genel Başkan'ımızın da ifade ettiği gibi, 'Kıbrıs Doğu Akdeniz’deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs’ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır.' Özgür efendinin EOKA ve ENOSİS ile söylem birliğine girmiş gibi Genel Başkan'ımızı hedef alması büyük bir ciddiyetsizlik ve gaflettir. Türk'süz ve Türkiye'den koparılmış bir Kıbrıs hayal edenlerin hesapları mutlaka bozulacaktır. Kıbrıs Türk'tür ve sonsuza kadar da Türk kalacaktır."

