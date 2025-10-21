BIST 10.458
DOLAR 41,97
EURO 48,76
ALTIN 5.572,42
POLİTİKA

Duran’dan Özel’e sert tepki: Bu bir hadsizliktir

Duran’dan Özel’e sert tepki: Bu bir hadsizliktir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “sizi yargılayacağız” sözlerine sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Lideri Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi.

"HADSİZLİKTİR"

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur; tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir. Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır. CHP Genel Başkanının “sizi yargılayacağız” diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir.

Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilmiş bir liderdir. Ve hiç bir zaman darbecilere de darbe heveslilerine de vesayet odaklarına da boyun eğmemiştir.

Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır."

