BIST 10.467
DOLAR 41,96
EURO 48,74
ALTIN 5.552,72
HABER /  POLİTİKA

Doha’da kritik zirve! Fidan ve Kalın, Hamas yetkilileriyle görüştü

Doha’da kritik zirve! Fidan ve Kalın, Hamas yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Minnettarız
ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Minnettarız
Çankırı'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 11 tutuklama
Çankırı'da FETÖ ve DEAŞ operasyonlarında 11 tutuklama
Tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri alındı
Tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için yeni güvenlik tedbirleri alındı
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi!
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi!
Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap
Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap
Aziz İhsan Aktaş soruşturması 2 belediyeye daha sıçradı!
Aziz İhsan Aktaş soruşturması 2 belediyeye daha sıçradı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında yeni gelişme
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturmasında yeni gelişme
ABD'nin bölgede imajı zedelendi: Türkiye en güçlü rakip
ABD'nin bölgede imajı zedelendi: Türkiye en güçlü rakip
Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Sonu acımasız olur!
Trump'tan Hamas'a yeni tehdit: Sonu acımasız olur!
MHP'den Özgür Özel'e tepki: Ciddiyetsizlik ve gaflettir!
MHP'den Özgür Özel'e tepki: Ciddiyetsizlik ve gaflettir!
Duran’dan Özel’e sert tepki: Bu bir hadsizliktir
Duran’dan Özel’e sert tepki: Bu bir hadsizliktir
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki