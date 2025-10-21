Elon Musk'a kötü haber! Trump talimat verdi, gözden çıkardılar

NASA, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Ay'a iniş planının geciktiğini açıkladı. Kurum Ay'a iniş stratejilerinde başka firmaların da yarışmasına izin vereceklerini duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Geçici Yöneticisi Sean Duffy, Fox News'e verdiği mülakatta SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık İnsanlı İniş Sistemi (HLS) anlaşması planında gecikme yaşandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi içerisinde astronotların Ay'a dönmesini istediğini aktaran Duffy, "(SpaceX) planın gerisinde kaldı. Başkan (Trump), Çinlilerin önüne geçtiğimizden emin olmak istiyor" dedi.

Duffy, bu sözleşmeyi katılıma açmak istediğini ve diğer firmaların yarışmasına izin vereceğini belirterek "Blue Origin'in ve belki diğer firmaların dahlini görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

2.9 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

NASA'nın bu adımı, 2021'de milyarder girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le imzalanan 2.9 milyar dolarlık anlaşmada radikal bir dönüş anlamına gelebilir.

Söz konusu anlaşmada SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük roketi Starship'in Artemis III görevi kapsamınıda insanları Ay'a indirmesi planlanıyor.

AY'A DÖNÜŞ: ARTEMİS PROGRAMI

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor.

Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra, NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.