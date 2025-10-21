BIST 10.467
HABER /  GÜNCEL

200'ün üzerinde İBB çalışanı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin İBB'de görev yapan 200'ün üzerinde personeli ifadeye çağırdığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, İBB'de görev yapan 200'ün üzerinde bürokrat ve iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İLK ETAPTA 50 KİŞİ İFADE VERDİ

Mali Şube ekipleri çağrılan isimler arasında müdür, müdür yardımcıları ve çeşitli birimlerde görev yapan çalışanların bulunduğunu duyurdu.

İlk etapta çağrılan isimlerden 50'si ifade verdi.

Yetkililer soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdüğünü ve personelin ifadelerinin alınmaya devam edeceğini belirtti.

