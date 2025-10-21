BIST 10.467
DOLAR 41,97
EURO 48,74
ALTIN 5.568,50
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray evinde Würzburg'u devirdi

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Almanya'nın Würzburg Baskets takımını konuk etti.

Galatasaray, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 89-83'lük skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla gruptaki 3. maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da James Palmer, 24 sayı ile en skorer isim oldu.

Würzburg Baskets ise ilk yenilgisini yaşadı.

GALATASARAY: 89 - WURZBURG BASKETS: 83

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar


Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8

1. Periyot: 24-16

Devre: 44-40

3. Periyot: 69-64

