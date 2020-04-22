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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'

İhlas Haber Ajansı

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, 'Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı' kurulduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı 'SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.

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