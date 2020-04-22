Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'

SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, 'Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı' kurulduğu açıklandı.Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı 'SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
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