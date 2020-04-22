Milli Savunma Bakanlığı: 1 terörist hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de 1 teröristin teslim olduğunu twitter hesabından paylaştı.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları kararlılıkla sürüyor. Başarılı operasyonlar karşısında yıkıma uğrayan örgüt üyeleri bir bir teslim oluyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG’li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/rlzSz9p3iU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020