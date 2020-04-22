Milli Savunma Bakanlığı: 1 terörist hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de 1 teröristin teslim olduğunu twitter hesabından paylaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları kararlılıkla sürüyor. Başarılı operasyonlar karşısında yıkıma uğrayan örgüt üyeleri bir bir teslim oluyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: