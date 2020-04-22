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İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı bu kez başarılı oldu

İRAN, ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı.

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Uzaya fırlattığı başarısız uydularla bilinen ve şu ana kadar 5 farklı uydu görevinde başarısız olan İran, geçtiğimiz günlerde fırlattığı Zafer isimli uyduyu yine yörüngeye yerleştirememişti.

İran, bu sefer şeytanın bacağını kırdı. Ülkenin ilk askeri uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

'Nur-1' adı verilen uydunun, İran’ın ortasında yer alan Kebir Çölü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Yörüngeye yerleşti 

425 kilometre uzaklıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşen uydu, İran'ın fırlattığı ilk askeri uydu olarak kayıtlara geçti.

Amerikalı yetkililer ve Avrupa ülkeleri, bu lansmanların İran'ın nükleer silah taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler geliştirmesine yardımcı olabileceğinden endişe ediyor.
Uzun zamandır nükleer silah geliştirmediğini söyleyen İran, uydu fırlatmalarının ve roket testlerinin bununla ilgisi olmadığını söylüyor.

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