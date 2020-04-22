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Bakan Berat Albayrak dikkat çeken koronavirüs mesajı! Bugünleri aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız." dedi.

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Bakan Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomik yansımaları ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. Birlikte başaracağız."

İşte Albayrak'ın o paylaşımı;

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