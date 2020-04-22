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Beşiktaş Fenerbahçe'nin istediği N'Sakala ile anlaştı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan N'Sakala ile 2+1 yıllığına prensipte el sıkıştı.

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Beşiktaş, N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı. Alanyaspor’la kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Kartal’ın, Fenerbahçe’nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın’la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

Yıllık 1 milyon Euro kazanacak
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar’ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Oldukça istikrarlı bir isim
Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100’er bin Euro artacağı kaydedildi. N’Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.

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