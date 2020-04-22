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Bakan Murat Kurum: 156 milyon lira borcu 3 ay süreyle erteledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı son açıklamada "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz.'' dedi.

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Bakan Kurum koronavirüs salgını ile ekonomik alanda mücadele kapsamında yeni kararları duyurdu.

Kurum şunları söyledi;

"2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz.

Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi.'' 

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