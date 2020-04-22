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Falcao için Galatasaray'a çılgın takas teklifi

Kolombiya basını, Al-Hilal'in Falcao'yu transfer etmek için Galatasaray'a iki katı teklif sunmaya hazırlanırken çılgın takas formülü de devreye girebilir.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kolombiyalı golcü için daha önce de teklifte bulunan Arap kulübü Al-Hilal, Falcao konusunda oldukça ısrarcı bir tavır sergilerken, teklifini de artırma yoluna gidiyor.

2 katı teklif
El Deportivo'nun haberine göre daha önce 6 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Arap kulübü bu kez, teklifi 2 katına çıkarıyor. Ancak teklifin kabul görmemesi halinde de planları mevcut.

Takas formülü
Sabah'ta yer alan habere göre, teknik direktör Razvan Lucescu'nun ısrarla istediği Kolombiyalı golcü için her şart denenecek. Sarı-kırmızılıların 12 milyon euroluk (yaklaşık 90 milyon TL) teklifi reddetmesi halinde, Galatasaray'a Bafetimbi Gomis, Carlos Eduardo ve bir miktar para teklifi yapılacak.

Gomis dönmek istiyor
Bafetimbi Gomis'in daha önce de Galatasaray'a dönüş sinyalleri verdiği ve taraftarın da onu tekrar takımda görmeyi çok istediği biliniyor. Sarı-kırmızılı kurmayların bu teklife nasıl bir yanıt verecekleri ise bilinmiyor.

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