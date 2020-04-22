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Trump istedi Erdoğan onay verdi! Türkiye ABD’ye ventilatör parçası gönderecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine ventilatör (solunum destek) cihazı yapımında kullanılan bir parçanın tedariği için yetkililere onay verdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadelede kendi ventilatör cihazını geliştiren ve seri üretime başlayan Türkiye, bu cihazlardan 5 bin tane daha üretmeye hazırlanırken Erdoğan-Trump’ın 20 Nisan günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bu konu gündeme geldi.

Türkiye’den bu parçaların temini konusunda destek istedi
Milliyet'te yer alan habere göre; Trump ile Erdoğan Koronavirüsün yayılımında son durumu değerlendirirken solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlara ilişkin konu da ele alındı. Trump, ülkesinde solunum cihazı üretmeye başlayan otomotiv devi firmaların önemli bir parça konusunda tedarik sıkıntısı yaşadığını ifade ederek Türkiye’den bu parçaların temini konusunda destek istedi.

ABD'ye yardım yapılacak
Erdoğan da kurmaylarından söz konusu parçalarla ilgili bilgi alırken, parçanın Türkiye’de yeterli düzeyde olması halinde Trump’a gönderebileceklerini söyledi. Bu parçanın yanı sıra maske, tulum ve benzeri tıbbi koruyucu ekipman konusunda da ABD’ye yüklü bir gönderme yapılmasına bu görüşmede karar verildi. Bu alımların ABD’li şirketlerce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

100 bin adet
Trump, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, “Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu firmaların haziran sonuna kadar 100 bin solunum cihazı üretmeleri planlanıyor.

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