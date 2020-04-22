Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hesabı paylaştı sonra sildi açıklama geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmî Twitter hesabından Koronavirüs'e bağlı verilerin paylaşıldığı tablonun aynısıyla "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" başlığıyla paylaşım yapıldı. Gelen tepkiler üzerine paylaşım kaldırıldı, Başkan Fatma Şahin'in o paylaşımdan haberi olmadığı açıklandı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmî Twitter hesabından Türkiye'deki Koronavirüs nedenli ölüm ve vaka sayılarını yansıtan ve Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan tabloya gönderme yapılan skandal bir paylaşım yapıldı. Tepkiler üzerine silinen paylaşımda, 'evde kal' çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına gönderme yapılarak, 'Temizlik yapanların sayısı' , 'Cam silenlerin sayısı' gibi veriler yer aldı.

Gelen tepkiler üzerine o paylaşım kaldırıldı. Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, paylaşımı doğrulayarak, Fatma Şahin'in ve kendisinin söz konusu tweetin paylaşıldığından haberi olmadığını aktardı. Arıkan, paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweetin kaldırıldığını söyledi.

Koronavirüs veri tablosuyla paylaşılan ve cinsiyet ayrımcılığı da barındıran tablo, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kaldırılan paylaşım şöyleydi: