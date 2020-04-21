Ramazan sonrası hayat normale döner mi? Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs tedbirleri konusunda bayram sonrasında bir normalleşme olabileceğini belirterek, ancak bu durumun tedbirlere en iyi şekilde uyulmaya devam ettiği takdirde gerçekleşeceğine dikkat çekti.

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23 Nisan'da TBMM'de düzenlenecek resepsiyonla ilgili soruya yanıt veren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları

Korona salgını ile beraber bütün bu konuların tartışıldığını görüyoruz. AB ülkelerinin önemli üyelerinden İtalya, İspanya AB'nin yardım etmediği söyledi. En çarpıcı olanı da AB ülkeleri arasında birlerinin maskeleri el koyduğunu gördük. Salgınlar her zaman devletler arası ilişkileri etkilemiştir. Türkiye'nin bu tabloda ortaya koyduğu durum sonrasında tartışılacaktır.

Hiçbir ülke kendisini bu salgınlardan koruyamaz

Bugün artık küreselleşmeden bahsedilince sağlık konusunu bahsedilecektir. Birimiz hepimiz için düşüncesi işlemiyorsa hiçbir ülke kendisini bu salgınlardan koruyamaz. Bu salgının ortaya çıkışı tek bir konu üzerinden ele alınmayacak. Her şey politikanın ana gündem maddesi olacak. Bu salgın vesilesiyle insanların öldüğünü hatırlayacağız ama kaç tane insan açlıktan ölüyor, su kaybından ölüyor. Dünya artık bundan sonra temel insanı konuları ele alacak.

Yaşlı hastalara bakmıyorlar

Ülkemiz bu salgına diğer ülkelerden daha tedbirli yakalanmıştır. Sağlık konusundaki altyapımızın gücü, bakanlıklarımızın yaptığı hazırlıklar bu virüsle kapsamlı mücadele ettiğimizi gösteriyor. Demokratik dönüşüm milletin her krizde bağışıklığın oluştuğunu göstermektedir. Geçen bir ülkede alınan kararda, 80 yaşının üstündeki bir kronik hastaya bakmıyor, 60 yaşın üstündeyse bakmıyorlar.

Başakşehir Şehir Hastanesi bizi daha güçlü hale geçirecektir

Milletimizin bağışıklığını nasıl güçlü hale getirdiğini göstermektedir. Salgının her çıkardığı komplikasyona karşı anında güçlü bir şekilde ortaya konuluyor. Milletimizin desteği sayesinde bu tablo ortaya çıkıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alınmış olması salgına karşı bizi daha güçlü hale geçirecektir. Bu hastaneler kalıcı olacaktır.

Ramazan Bayramında da vatandaşlarımız ülkelerine getirilecek

Türkiye yurt dışındaki hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın kararlarıyla ülkemize getirilmiştir. Başka ülkelerin vatandaşları ülkelerine dönmek istediğinde kabul edilmemiştir. Biz de böyle bir durum söz konusu değildir. Ramazan Bayramında da vatandaşlarımız ülkelerine getirilecektir. Dünyadaki bütün ülkeler aldığı kararların hepsi merkezi kararla yönetmektir. Şimdiye kadar 70 genelge yayınlandı. Bütün bunlar planlı mücadelenin unsurlarıdır. Koordinasyonla alakalı sıkıntı çıktığı anda eksiklik ortaya çıkmaktadır.

Kimsenin ekmek dağıtmasına, hizmet yapmasına karşı değiliz

Bazı haberler ortaya çıkıyor. Kimsenin ekmek dağıtmasını, hizmet yapmasına karşı değiliz. Valiler başkanlığı kurulu dışında bu tarz uygulamalar olduğu takdirde bazı vatandaşlarımıza hizmet ulaşmaz. Kimsenin yapmak istediği bir hizmet iyilik engelleniyor diye bir şey yoktur. Vatandaşa götürülen hizmetin üzerine parti damgası kişisel damga vurmaya gerek yoktur. Valiliğin başkanlığın üzerindeki vefa sosyal hizmetleri üzerinden yapılacaktır. Bizim partimizdekiler bile olsa buna kim uymuyorsa engellenecektir. Bu çerçevede hareket eden, vefa destek kuruluyla hareket eden tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hepimiz vatandaşlarımızın yanında olalım, onların ihtiyaçları karşılansın.

34 ülkeye yardım götürüldü

Türkiye kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yurt dışındakilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca sınırlarınızın içinde kapılarınızı kapatarak mücadele söz konusu değildir. Türkiye kendi ulusal mücadelesinin tamamlayıcısı olarak ulusal mücadeleye de destek veriyor. Yardımlarımız 34 ülkeye ulaşmıştır. İspanya'dan İtalya'ya her tarafa ulaştırılıyor. Bu yardımların gerçekleşmesi Türkiye'nin misyonunu da göstermektedir. Almanya'nın bir uçağının başka ülkeye gittiğini görmedik. Ya da Fransa'nın bir Afrika ülkesine gittiğini görmedik. Bir tek Türkiye uçağı bayrak göstererek diğer ülkelere yardım götürmektedir.

"Yalan haber borsası kurulmuştur"

Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak güçtedir ve karşılanıyor. KKTC'de bu mücadelede eksik bir şeyin olması mümkün değildir. Bir yalan haber borsası kurulmuştur. Vatandaşlarımız arasında yalan haberleri üretilmektedir.

"Bayram sonrası normalleşme konuşulabilir"

Ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar pandemiden hızlı kurtulacağız. Artık Bayram sonunda normalleşmenin başlanacağını konuşuyoruz tabi ki tedbirlere uyarsak. Kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılmasını düşünüyoruz. Zamanın geçmesine bakmamak gerekiyor. Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak Bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz. Yaşlılarımız hayatımızın bereketidir. Bu bereketten yoksun olmak milletimizi öldürür. Eski normali yaşıyamıyoruz, ellerini öpemiyoruz ama uzaktan ilgilenip hassasiyetimizi sürdürmeliyiz. Hayata daha çok sahip çıkacağız hayatın bize emanetine sahip çıkacağız, herkes sevdikleriyle beraber olmak için tedbirlere uymalıyız.

Cumhurbaşkanımız 23 Nisan'a katılmayacak

Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Nisan'a katılmayacak ifade edildiği gibi. Salgınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüce Meclis'in bu yıl Meclis Başkanımız güzel bir çağrı yaptı. O gün 21:00'de balkonlardan bayrağımızı sallandırıp İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Bütün bu törenlerin yapılacağını fakat bunun seyreltilerek yapılacağını öneriyorlar. Sayın milletvekillerinin sağlığı için bu önemlidir. TBMM'de bütün faaliyetler gerçekleşecek fakat teblikat gerçekleşmeyecek. Çünkü o sosyal mesafeye ve tedbirlere aykırı düşen bir durum.

İnfaz düzenlemesine gelen itirazlar

CHP kendi siyasi tarihi boyunca Anayasa Mahkemesi'ne çok başvuru yaptı. Bu çerçevede bu düzenleme ortaya çıktı. Hemen alakasız bir şekilde birisi suç işlediği zaman bu düzenlemeyle alakalı ortaya çıkıyor. Son derece yanlış, temeli olmayan bir açıklama yaptı. O kişi o partiye mensup, O kişiye bile bu infaz düzenlemesinin neticesiymiş gibi yaklaşım oldu. Her kararın bir sonucu olacaktır. Yüce Meclis bir karar vermiştir. Bizim için önemli olan hayırlı olmasıdır.