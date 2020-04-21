İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.

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İtalya'da tam 2 ayını dolduran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada; ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısında başlayan gerilemenin sürdüğü belirtilerek, 528 düşüşle 107 bin 709'a gerilediği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 183 bin 957 oldu.

Açıklamada; iyileşenlerin sayısının 2 bin 723 rekor artışla 51 bin 600'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 534 artarak 24 bin 648'e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü. Önceki gün 2 bin 573 olan sayının 2 bin 471'e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada; ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 450 bin 150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.