HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Eskişehir'de koronavirüsü yenen iki sağlık personeli immün plazma bağışçısı oldu

Anadolu Ajansı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri başarıyla tamamlanan iki sağlık çalışanı, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.

Abone ol

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre; hastanede tedavi gören sağlık personeli Elvan Demirkapu ve Nimet Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini kazandı.

Sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulundu.

Açıklamada, antikorların ağır durumda olan Kovid-19 hastalarına umut olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı'ndan maske isyanı: Bu dayanılabilir bir tempo değil
Koronavirüsten hayatını kaybeden doktor: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?
Son dakika kamu çalışanları için 24 Nisan kararı idari izinli sayılacaklar
Benzine gece yarısı indirimi! Pompa fiyatlarına yansıyacak
Cani anne! Yasak aşkından doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gönderimi ertelenen yardım sonrası İngiltere'de Türkiye krizi patlak verdi: Büyük utanç
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA liglerin tamamlanmasını istedi
Ramazan için ek tedbirler artacak mı? Ömer Çelik açıklama yapıyor
Hamas Sözcüsü: Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü
ABD koronavirüse yenik düşüyor! Ölenlerin sayısı 42 bin 374'e yükseldi
İçli köfte tarifi tam kıvamında!
Yorumlar