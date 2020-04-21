Eskişehir'de koronavirüsü yenen iki sağlık personeli immün plazma bağışçısı oldu

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri başarıyla tamamlanan iki sağlık çalışanı, tedavide kullanılması için immün plazma bağışladı.

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ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre; hastanede tedavi gören sağlık personeli Elvan Demirkapu ve Nimet Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini kazandı.

Sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulundu.

Açıklamada, antikorların ağır durumda olan Kovid-19 hastalarına umut olduğu ifade edildi.