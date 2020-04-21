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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İki lider koronavirüs salgını ele aldılar...

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Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmesinin merkezinde, koronavirüs pandemisinin yayılımıyla ilintili konular yer aldı. Taraflar, hastalıkla (Kovid-19) mücadele için, sağlık bakanlıkları ve ilgili kuruluşlar üstünden ortak çabalarını artırmaya hazır olduklarını belirttiler” denildi.

Ayrıca liderler, pandemi döneminde Rusya ve Türkiye vatandaşlarının evlerine dönebilmeleri için aralarındaki mevcut koordinasyonu devam ettireceklerini belirttiler.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya ve Türkiye liderleri ayrıca, Suriye’deki durumu da ayrıntılı bir biçimde ele aldılar. Soçi Mutabakatı’na ek olarak 5 Mart’ta İdlib’e ilişkin imzaladıkları protokolde yer alan maddelerin yerine getirilme sürecini de konuştular.

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