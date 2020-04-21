Son dakika kamu çalışanları için 24 Nisan kararı idari izinli sayılacaklar

Hükümetten son dakika milyonlarca kamu çalışanı için 24 Nisan kararı açıklaması geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağı bildirildi.

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Bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı 23 Nisan resmi tatili ve hafta sonu ile birleştirildi. Ancak Ramazan öncesi olduğu için Perşembe ve Cuma günleri marketler açık olacak. Hükümet sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni bir kararı daha duyurdu. Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak.

Kıratlı duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.''

Ayrıntılar geliyor...