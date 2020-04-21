Koronavirüsü yenen kişi oruç tutabilir mi? Uzmanlar açıkladı

'Besin gruplarını tam almamız koruyucudur'

Diyetisyen Süzen, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin, sahur yapmadan oruç tutmamaları gerektiğini vurguladı. Özellikle iş temposu yoğun olan kişilerin sahur yapmadan oruç tutmalarının halsiz kalmalarına neden olacağını ifade eden Süzen, bu durumun bağışıklık sistemini zayıflatacağını kaydetti. Oruç zamanında sahurun en önemli öğünlerden biri olduğunu belirten Süzen, "Uzun bir açlık döneminde ihtiyacımız olan besin öğelerinin bir kısmını sahurda almamız gerekiyor. Bizler özellikle sahurla birlikte oruç tutulmasını öneriyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde bulunduğumuz için besinlerin tamamının birlikte alınmasıdır. Besin gruplarını belirli miktarlarda tam olarak almamız bizi asıl koruyacak olan noktadır. Besinin bir mucize yaratmayacağını unutmamamız gerekiyor. Besin ögeleri bizlerin bağışıklık sistemini destekleyici ve güçlendirici özelliğe sahiptir. Yani tek bir besin grubu ya da tek bir yemek bizler için mucize değildir. Gün içerisinde besinlerden dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor" dedi.