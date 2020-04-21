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Benzine gece yarısı indirimi! Pompa fiyatlarına yansıyacak

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle 12:00'den itibaren geçerli olmak üzere benzine 8 kuruş indirim yapıldı.

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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak benzin fiyatlarının yine değişmesi planlanıyor.

EPGİS açıkladı

EPGİS, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim" başlığıyla yaptığı açıklamada, "22/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verdi.

Benzine dün de 5 kuruş indirim gelmişti. İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

Fiyatlar ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 5,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,20 liradan 5,12 liraya, İzmir'de de 5,37 liradan 5,29 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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