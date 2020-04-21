Çanakkale'de balıkçıların yüzü güldü tüketim iki kat arttı

ÇANAKKALE'de koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaş bağışıklık konusunda balık tüketimini arttırdı. 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen balık fiyatları ihracat yapılamaması ve restoranların kapalı olması nedeniyle artış göstermedi.

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Çanakkaleli balıkçılar, koronavirüs günlerinde balık tüketiminin 2 kat arttığını söyledi. Ayrıca denizlerde av yasağının 15 Nisan günü başlamasına rağmen balık fiyatlarında geçen yıllardaki gibi artış yaşanmadı.

İstavritin fiyatı arttı

Av yasağının ardından fiyatı artan tek balık ise istavrit oldu. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 liradan satılan istavrit, bugün 40 liradan tezgaha çıktı.

Çanakkale Balık Hali'nde mercan 80, hamsi 30, sardalya 15, ahtapot 50, levrek 60, çipura 45, uskumru 60 liradan müşteriye sunuldu.

Sardalya dönemi başladı

Balıkçı Engin Tunç,"Sardalya balığı kışın bile 20 liraydı, şuan 15 lira. Çünkü sardalyanın dönemi başladı. Gırgırlar yasak olduğu için hamsi tezgahlarda gözükmüyor. İstavrit biraz fiyatlandı. Gırgırlarla avlanmak yasak olunca olta balıkları rağbet gördü. Dolayısıyla 30 lira olan istavrit 40 lira oldu. Sardalyada bir düşüş var. Bu sene sardalya bol. Vatandaşlarımız tezgalarda ucuz balık bulabilir. Restoranlar, ihracatın kapalı olması ve İstanbul'daki balık hallerinin hafta sonu kapalı olması nedeniyle büyük balıklar da tezgahlarımızda satılıyor" dedi.

"Balık tüketimi iki katına çıktı"

Tunç, balık tüketiminin koronavirüs nedeniyle arttığını söyleyerek, "Çünkü bazı uzmanlarımız balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylediler. Dolayısıyla halkımız olağanüstü bir talep gösterdi. Koronavirüs nedeniyle insanlar evinden çıkamıyor. Biz evlere bile servis yapıyoruz. Balık tüketimi 2 katına çıktı. Et fiyatları da biraz yüksek. Bu yıl ahtapot bol. İhracat ve restoranların kapalı olması nedeniyle ahtapot yurt içinde tüketilmeye başlandı. Kilosu 80-100 liraya satılan ahtapot şu anda 45-50 liradan satılıyor" diye konuştu.