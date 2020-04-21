1000 lira yardım başvurusu şartları! TC numarasına göre başvuru günleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladı. Yoğunluk olmaması için başvurular TC numarasının son hanesine göre alınıyor.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını açıkladı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

Başvurularda gelir kıstası şartı yok

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan başvuru kısmında talepte bulunana iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

E-devletten TC numarasına göre başvuru

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak. Yoğunluk olmaması için başvurular TC numarasının son rakamına göre alınacak.

T.C. kimlik numarasına göre başvuru günleri şöyle: TC numarası son hanesi "0" olanlar pazartesi,

TC numarası son hanesi "2" olanlar salı,

TC numarası son hanesi "4" olanlar çarşamba,

TC numarası son hanesi "6" olanlar perşembe

TC numarası son hanesi "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

*Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

Kimler 1000 lira nakdi desteğe başvurabilir?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Kimler başvuruda bulunamayacak

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.