HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Amasya'da ilk kez bindiği motosikleti 19 yaşındaki gencin sonu oldu

AMASYA'da yeni aldığı motosikletiyle test sürüşü yapan Kerim Gül (19), karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı, Kaza sonrası ağır yaralı olan genç, bugün hayatını kaybetti.

Abone ol

Amasya'da merkeze bağlı Helvacı mevkisinde dün talihsiz kaza meydana geldi.

Sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Kerim Gül yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp Sedat Taştemür yönetimindeki 05 AAV 896 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Gül, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gül, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gül, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kerim Gül'ün, uzun süredir biriktirdiği parayla satın aldığı motosikletle test sürüşü yapmak için sokağa çıktığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
1000 lira yardım başvurusu şartları! TC numarasına göre başvuru günleri
Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatmak üzere
Çanakkale'de maydanoz yedirdiği tavuğu maydanoz desenli yumurta verdi
Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarı artırıldı! Bakan Selçuk açıkladı
Diyanet açıkladı camide teravih kılmayanın orucu kabul olmaz mı? Evde teravih nasıl kılınır?
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikiz kardeşler feci şekilde öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Beyinde aşırı alkol tüketimini kontrol eden bir bölge keşfedildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Salgın şartlarında bile aşılar ihmal edilmemeli
Türkiye Sigortalar Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin tavsiye kararı
Çanakkale'de balıkçıların yüzü güldü tüketim iki kat arttı
Kıbrıs'ta Rumlar'ın Yavuz paniği sürüyor: Derhal durdurun
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize girdiler! Cezayı da yediler
Yorumlar