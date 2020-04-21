Amasya'da ilk kez bindiği motosikleti 19 yaşındaki gencin sonu oldu

AMASYA'da yeni aldığı motosikletiyle test sürüşü yapan Kerim Gül (19), karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı, Kaza sonrası ağır yaralı olan genç, bugün hayatını kaybetti.

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Amasya'da merkeze bağlı Helvacı mevkisinde dün talihsiz kaza meydana geldi.

Sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Kerim Gül yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp Sedat Taştemür yönetimindeki 05 AAV 896 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Gül, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gül, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gül, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kerim Gül'ün, uzun süredir biriktirdiği parayla satın aldığı motosikletle test sürüşü yapmak için sokağa çıktığı öğrenildi.