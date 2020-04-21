Hakkari'de ayının ahıra girip telef ettiği 50 koyun gömüldü

Hakkari'de geçtiğimiz günlerde Adil Alpsar kendisine ait olduğu ahıra girdiğinde acı manzarayla karşılaşmıştı. Ahıra damdan giren ayı, 50 koyunu öldürmüştü, bugün o koyunlar iş makineleriyle toprağa gömüldü. Alpsar yaşadığı olayla ilgili 'Ayı bana 150 bin TL zarar verdi' dedi.

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Hakkari Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyünde çiftçilik yapan Adil Alpsar'a ait ahırın toprak damını kazarak içeri giren ayı 50 koyunu birden telef etmişti. Bugün telef olan koyunlar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesiyle açılan dev çukura kireçlenerek gömüldü.

"Ayı bana 150 bin TL maddi zarar verdi"

Zararının büyük olduğunu ve yardım eli beklediğini belirten Alpsar, "Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Kış ayları boyunca büyük emeklerle baktığım koyunlarıma ayı büyük zarar verdi. Ayı toprak damı delip içeri girmiş. Ayının ayak izlerini gördük. Bölgede ayılar yıllardır böyle bir şey yapmamıştı. Kış uykusundan uyandıkları için belli ki acıkmışlar. Ayının ahırıma girmesi sonucu yaklaşık 50 koyunum telef oldu. Bu koyunlara ait 40'a yakın kuzu da annesiz kaldı. Ayı bana 150 bin TL maddi zarar verdi. Annesiz kalan kuzular için süt ve mama desteği verilmezse kuzuları da kaybedebilirim. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.