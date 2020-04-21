Fatih Kumkapı'da ahşap bir binada yangın çıktı çok sayıda itfaiye sevk edildi

İSTANBUL Fatih Kumkapı'da son dakika yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binada çökmeler meydana geldi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Fatih Kumkapı'da ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binada çökmeler meydana geldi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Yanan binadaki yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Binada zaman zaman çökmeler yaşandı. Bu arada sokağa toplananlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.