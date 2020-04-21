ABD koronavirüse yenik düşüyor! Ölenlerin sayısı 42 bin 374'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

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Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren koronavirüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor.

ABD'yi çok sert vuruyor

Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan virüs ABD'yi çok sert vuruyor. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e çıktı.