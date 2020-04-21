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Koronavirüsten hayatını kaybeden doktor: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

İSTANBUL'da 2 gün önce koronavirüsten (kovid-19) hayatını kaybeden aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajında 'kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?' dediği ortaya çıktı.

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İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Aynı hastalığa yakalanan Kalaycı da koronavirüse yenik düştü.

"Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?"

Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Nayır paylaşımında, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek "Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Haluk Levent: Bizim de kızımız onlar

Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent, "Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptı.

Enver Yücel de küçük kızlara sahip çıktı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de, Twitter hesabından Yavuz Kalaycı'nın iki kızı olan fotoğrafını paylaşarak "Bu  çocukları, bu güzel yavruları kendi çocuklarım gibi okutmak istiyorum. Okuturum .. Kimle iletişime geçmeliyim? Yardım!" ifadelerine yer verdi.

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