11 yaşındaki kızını işkence ederek öldürdü! Anlattıkları kan dondurdu

Gaziantep'te Müslüm Aslan, 1 yıl önce tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı boğazından bıçakladığı için tutuklanarak cezaevine girdi. Eşi Rukiye Aslan da 3 çocuğuyla baba evine döndü. Cezaevinden tahliye olan Müslüm Aslan, eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve döndü. 4 gün önce Müslüm Aslan, diğer iki çocuğunun gözleri önünde büyük kızı 11 yaşındaki Ceylan'ı "Annen eve geldi mi" diye dakikalarca dövdü. Küçük kız bayılınca da polisi aradı. Diğer çocukları ı Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) de annelerine bıraktı. Kaçmak isterken yakalandı.