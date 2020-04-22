11 yaşındaki kızını işkence ederek öldürdü! Anlattıkları kan dondurdu
GAZİANTEP'te bir baba, cezaevinden çıktıktan sonra 11 yaşındaki kızını iki küçük kardeşinin önünde duvara asıp hortumla döve döve öldürdü. Cani adamın eşinin boğazını kestiği için hapsi girdiği ortaya çıktı.
Gaziantep'te Müslüm Aslan, 1 yıl önce tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı boğazından bıçakladığı için tutuklanarak cezaevine girdi. Çıkınca da boşanmak isteyen eşinden 3 çocuğunu alıp evine götürdü. 11 yaşındaki kızı Ceylan'ı duvara asıp hortumla dövdü. Minik kız bayılınca da polisi aradı. Ceylan 4 gün komada kalıp hayatını kaybetti. Küçük kardeşleri ablalarının öldüğü anı anlattı...
Gaziantep'te Müslüm Aslan, 1 yıl önce tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı boğazından bıçakladığı için tutuklanarak cezaevine girdi. Eşi Rukiye Aslan da 3 çocuğuyla baba evine döndü. Cezaevinden tahliye olan Müslüm Aslan, eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve döndü. 4 gün önce Müslüm Aslan, diğer iki çocuğunun gözleri önünde büyük kızı 11 yaşındaki Ceylan'ı "Annen eve geldi mi" diye dakikalarca dövdü. Küçük kız bayılınca da polisi aradı. Diğer çocukları ı Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) de annelerine bıraktı. Kaçmak isterken yakalandı.
İhbarın ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hortumla yediği dayak ile ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 4 gün yaşama tutunma savaşı veren Ceylan ise dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan'ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp, yaktığı belirlendi.