İstanbul Eczacılar Odası Başkanı'ndan maske isyanı: Bu dayanılabilir bir tempo değil

10 günde 13 milyon maske dağıttıklarını belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Eczanelerde bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli" sözleriyle dert yandı. Vatandaşlar ise gelmeyen kodlar ve temin edemedikleri maskeler sebebiyle sıkıntı yaşıyor.

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Ücretsiz maske dağıtımında sıkıntılar yaşanıyor. Bir çok kişi cep telefonlarına kod gelmesini beklerken, eczaneler ise talepler yüzünden iş yapamaz hale geldi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, maske dağıtımına ilişkin son bilgileri aktardı. Sarıalioğlu, şunları söyledi :

"13 milyon maske dağıttık"

*Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyor. 20-65 yaş dışında kalan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin maske taleplerini karşılayamıyoruz.

*20-65 yaş grubunda olup kronik rahatsızlığı olanlar da evden çıkamadıkları için maske alamıyorlar. Geçen hafta sonundan itibaren, yaklaşık 10 gündür maske dağıtmaya devam ediyoruz. İstanbul’da şimdiye kadar yaklaşık 13 milyon maske dağıttık.

"Bu dayanabilir bir tempo değil"

*Ücretsiz maske için belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli

Ancak bu dayanabilir bir tempo değil. Bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir gibi durmuyor. Eczanelerimizde maske dağıtımı dışında rutin işlerimizi yapamaz olduk. İlaç hizmetimizi, danışmanlık hizmetimizi veremez olduk.

*Bizim talebimiz belediyelerin ve muhtarlıkların da devreye girmesi… Maske dağıtımını birkaç elden yapmamız gerekiyor. Yeni düzenlemelere ihtiyacımız var.