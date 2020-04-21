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Hamas Sözcüsü: Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz

FİLİSTİN'de Hamas Hareketi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz arasındaki birlik hükümeti kurma konusunda varılan mutabakatın, kendilerini korkutmayacağını belirtti.

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Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu ile Gantz'ın kuracakları hükümetin Filistin halkının haklarını gasp etme, topraklarını ilhak etme ve Yahudi devleti kurma yönündeki radikal ajandalarından korkmadıklarını" ifade etti.

İsrail'de kurulan yeni "bloğun" tüm Filistinlileri "işgal karşısında direniş ve Filistin halkının haklarını müdafaa" temelinde ulusal bir strateji geliştirmeye itmesi gerektiğini kaydeden Berhum, İsrail'le barış imzalamanın "düş satmaktan" ibaret olduğunu vurguladı.

İsrail basınında dün, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz'ın "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladığı haberleri yer almıştı.

Başbakan Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, daha önce birlik hükümeti müzakereleri çerçevesinde, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.

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