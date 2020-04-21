Lorius Karius, sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırdı.1.6 milyon euroluk alacağı nedeniyle FIFA'ya giden Karius'un siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi feshetti.

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NTVSpor.net'in haberine göre; Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırdı.1.6 milyon euroluk alacağı nedeniyle FIFA'ya giden Karius'un siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi feshetti.

Kiralık olarak Beşiktaş'ın forması giyen Lorius Karius, Spor Toto Süper Lig'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 32 maçta siyah-beyazlı kaleyi korumuştu.