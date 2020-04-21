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Sierra Leone Cumhurbaşkanı koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

Anadolu Ajansı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, korumalarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korumasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya aldığını duyurdu.

Bio, paylaşımında, "Korumanın temas ettiği kişiler belirlenmeye çalışılıyor, hepsine test yapılacak. Hükümetim şeffaf olmaya devam edecek ve vatandaşların kendini korumaları için tüm hijyen gereksinimlerini sağlayacak" ifadesine yer verdi.

Öte yandan; Bio'nun sözcüsü Yusuf Keketoma Sandi de Bio'nun bu süre zarfında evinden çalışacağını, ailesinden kimsede virüsle ilgili herhangi semptom görülmediğini belirtti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 43 Kovid-19 vakası görülürken, virüsten henüz can kaybı olmadı.

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