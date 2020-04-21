UEFA liglerin tamamlanmasını istedi

UEFA, 55 üye ülke federasyonuyla bugün yaptığı toplantıda yerel liglerin tamamlanmasını istedi.

Abone ol

UEFA ile 55 ülkenin federasyon yetkilileri, video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda, hem lig ve kupa maçları, hem de uluslararası karşılaşmalar için uygulanabilecek takvim seçenekleri tartışıldı.

Ayrıca UEFA, yerel ligler ve kupa müsabakalarının da tamamlanması yönünde güçlü bir öneride bulunduğunu açıkladı.

Özel durumlar halinde iptal edilecek ligler ve kupaların gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceğinin de önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.