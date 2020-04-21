MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yaylım ateş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi. Büyükataman, Özel'i FETÖ ve PKK'nın sözcüsü olmakla suçlayarak paniklediğini iddia etti.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Özgür Özel'in MHP liderine yönelik sözlerine sert çıktı. Bahçeli'nin CHP'ye yönelik sözleri sonrası Özel'in paniklediğini ileri süren Büyükataman, MHP'nin geçmişte ülke için bedel ödediğini gerekirse de bedel ödeteceğini kaydetti.

İsmet Büyükataman, twitter'dan yaptığı açıklamada CHP'li Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine cevap verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpasıyla genel başkan seçildiğini Özgür Özel'in de böylelikle yıldızının parladığını söyleyen Büyükataman'ın açıklamaları şöyle;

"Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpasıyla CHP’ye Genel Başkan seçilmesinin(!) ardından yıldızı parlayan sözde CHP’nin sözcüsü Özgür Özel, Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarını net bir şekilde kavramış olacak ki panikten ne söyleyeceğini, lafı nasıl çarpıtacağını şaşırmış.

Geçmişte Bugün TV’de, Samanyolu’nda, Zaman’da ve daha ne kadar kâğıt israfı, göz ziyanı FETÖ’cü yayın varsa boy gösteren Özel, o kadar paniklemiş ki kendi “özel” görevleri ile büyük Türk milletinin Sayın Genel Başkanımıza duyduğu güveni birbirine karıştırmış.

"Arkadaşlarını partiden atmamış..."

Özel! Kulağını aç, iyi dinle! Milliyetçi Hareket’in Genel Başkanı hiçbir dava arkadaşını partiden atmamış, bütün dava arkadaşlarını kucaklamıştır. Ülkücü görünüp Ülkücüleri HDP-CHP şer odağına paspas yapmaya çalışanlara, FETÖ'nün sesi olmak isteyenlere ise haddini bildirmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli dünü inkâr etmediği gibi sizin bugün geldiğiniz noktayı da çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Milliyetçi Hareket, geçmişte ülke için bedel ödemiştir ve bundan sonra da ödemeye gönüllüdür. Ancak ödeteceği bedeller de olmuştur, olacaktır.

"Taşeronu olmayı ne zaman bırakacaksınız?"

Önce de söyledik: “Milliyetçi Hareket’in fikri hür, vicdanı hür, irfanı hürdür.” Sayın Genel Başkanımız, herhangi birinin ağzı değil, Türk milletinin vicdanıdır. Oysa sen ve diğerleri PKK’nın, FETÖ’nün, Esad’ın, Kandil’in sözcüsü, taşeronu olmayı ne zaman bırakacaksınız?"