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Aydın'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan giysi çıktı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN’ın Söke ilçesinde, bir çimento fabrikasının personel giriş kapısının önünde bulunan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli çantadan işçilere ait giysi çıktı.

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AYDIN’ın Söke ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana gelen olayda; iş yerinin güvenlik görevlileri, personel giriş kapısında şüpheli bir çanta olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çantanın çevresine şerit çekip, güvenlik önlemleri aldı.

Bu sırada vardiya değişimi yapan işçiler de fabrikanın bahçesinde beklemek zorunda kaldı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha ekipleri, çantayı fünye ile patlattı.

Çantanın içinden işçilere ait giysiler çıktı.

Fabrikadaki işçiler rahat bir nefes alırken, olay paniğe sebep oldu.

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