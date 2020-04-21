HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüştü

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yaylım ateş
Lorius Karius, sözleşmesini feshetti
Borsa değer kaybetti dolar 7 liraya dayandı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı'ndan maske isyanı: Bu dayanılabilir bir tempo değil
Koronavirüsten hayatını kaybeden doktor: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?
Son dakika kamu çalışanları için 24 Nisan kararı idari izinli sayılacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan giysi çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi
Koronavirüs salgını açlık salgınına dönüşebilir
Sözcü Aksoy'dan Fransız bakana tepki
Zonguldak'ta otomobil evin üzerine düştü
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik denemelerine başlanıyor
Yorumlar