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KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı

Anadolu Ajansı

Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresini 28 Nisan Salı gününe erteledi.

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Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

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