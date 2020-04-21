Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı (21 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2259'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 95.591'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti.

4 bin 611 yeni tanı

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 429 test yapıldı ve 4 bin 611 yeni tanı kondu.

İyileşen hasta sayısında büyük artış

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 488 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 14 bin 918'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.'' ifadelerini kullandı