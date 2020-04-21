HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı (21 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2259'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 95.591'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 119 kişi daha hayatını kaybetti.

4 bin 611 yeni tanı
Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 429 test yapıldı ve 4 bin 611 yeni tanı kondu.

İyileşen hasta sayısında büyük artış
Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 488 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 14 bin 918'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.'' ifadelerini kullandı

Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi

SON DAKİKA HABERLERİ
KDV beyannamelerinin verilme süresi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
UEFA liglerin tamamlanmasını istedi
Ramazan sonrası hayat normale döner mi? Ömer Çelik açıkladı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı'ndan maske isyanı: Bu dayanılabilir bir tempo değil
Koronavirüsten hayatını kaybeden doktor: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?
Son dakika kamu çalışanları için 24 Nisan kararı idari izinli sayılacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogramı 374 bin 600 liraya geriledi
Eskişehir'de koronavirüsü yenen iki sağlık personeli immün plazma bağışçısı oldu
Hamas Sözcüsü: Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü
ABD koronavirüse yenik düşüyor! Ölenlerin sayısı 42 bin 374'e yükseldi
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu için paylaştı herkes bunu konuştu
Yorumlar 6 yorum